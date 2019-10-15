İzmir eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, güzellik salonu işleten Birgül Bilal'in iş yerine gelen ismi henüz belirlenemeyen eski sevgilisi, dükkanı yeni açan Birgül Bilal'i pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Birgül Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan şahıs, ardından aynı tüfeği kafasına doğrultarak intihar etti.

Olay, bu sabah saatlerinde, Alsancak semtindeki 1420 sokakta meydana geldi. Birgül Bilal'den ayrılmak istemeyen eski sevgilisi, iş yerinin önüne geldi. İsmi henüz belirlenemeyen şahıs, iş yerini açmak için gelen Birgül Bilal ile tartışmaya başladı. Ardından, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp Birgül Bilal'i başından vurdu. Birgül Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan şahıs, aynı silahı kafasına doğrultup ateşleyerek intihar etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Songül Bilal'i ambulansla hastaneye kaldırırken, Birgül Bilal ve eski sevgilisinin öldüğünü belirledi. Cenazeler, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.