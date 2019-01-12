İzmir-Eskişehir Arasındaki Tren Seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki Aşırı Yağışlar Nedeniyle...
24 dakika önce
IHAAW133736-GEN/12-01-2019- İzmir-Eskişehir arasındaki tren seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi.
IHAAW133736-GEN/12-01-2019
- İzmir- Eskişehir
arasındaki tren seferlerinin, Manisa
ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi. Alınan bu kararda Akhisar
'daki aşırı yağışların da etkili olduğu öğrenildi. 12.01.2019 13: 37: 36 TSI
NNNN - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:44 Kaynak: İHA
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