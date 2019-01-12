Son Dakika Haberleri: İzmir-Eskişehir Arasındaki Tren Seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki Aşırı Yağışlar Nedeniyle...

İzmir-Eskişehir Arasındaki Tren Seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki Aşırı Yağışlar Nedeniyle...

24 dakika önce

IHAAW133736-GEN/12-01-2019- İzmir-Eskişehir arasındaki tren seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi.

İzmir-Eskişehir Arasındaki Tren Seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki Aşırı Yağışlar Nedeniyle..., System.String[]
IHAAW133736-GEN/12-01-2019

- İzmir- Eskişehir arasındaki tren seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi. Alınan bu kararda Akhisar'daki aşırı yağışların da etkili olduğu öğrenildi. 12.01.2019 13: 37: 36 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Manisa, Eskişehir, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Sağanak Yağışa Teslim Oldu Kiraya Verdiği Evde Kaçak Kazı Yapıldığını Fark Eden Ev Sahibi Polise Koştu

Engelli Kadına Cinsel İstismar Sanığı: İlişki İçin Baskı Yaptı Amcasını Kaybeden Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in Annesinin Vefatı Üzerine İkinci Acıyı Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:08:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir-Eskişehir Arasındaki Tren Seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki Aşırı Yağışlar Nedeniyle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]