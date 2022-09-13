İzmir'de "Şed Kuşanma Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de "Şed Kuşanma Töreni" düzenlendi

13.09.2022 18:58
İzmir'de "Şed Kuşanma Töreni" düzenlendi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Ahilik Haftası" dolayısıyla şed kuşanma töreni düzenlendi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Ahilik Haftası" dolayısıyla şed kuşanma töreni düzenlendi.

Konak Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Vali Vekili Hulusi Doğan, ahilik kavramının hem toplum hem de esnaf için önemli olduğunu söyledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya düzenlediği etkinlikten dolayı teşekkür eden Doğan, "Çok önemli bir değerimizi, artık unutmamamız gereken bir değeri, yeniden hatırlatmak ve geleceğe taşımak için bu tür organizasyonların önemi var. Ahilik teşkilatının özü ve sözü doğruluk, cömertlik ve iyi insan olmanın yanında iyi bir de esnaf olmaya yönelik yani hem hizmet için eğitim var hem de insani eğitim var. Anadolu'nun kısa zamanda millileşmesi ve gelişmesinde en büyük rolü oynayan teşkilat Ahilik teşkilatıdır." dedi.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da ahilik geleceğinin yaşatılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Ahilik kuralları uygulanırsa dünyanın güzelleşeceğinin belirten Mutlu, "Esnaf ve sanatkar olarak ürettiğimiz mal ve hizmetleri günün şartlarına göre, kendimizi yenileyerek, dijitalleşmeyle, ilimle, bilimle ve teknolojiyle harmanlayarak güzel ahlakla yoğurup insanların hizmetine sunmalıyız." diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise daha önce Kırşehir'de yapılan şed kuşanma töreninin son yıllarda İzmir'de yapılmasının önemli olduğunu anlattı.

Konak Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını hatırlatan Batur, "Özellikle belediye olarak yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafımızla dayanışma ruhu içinde omuz omuza olduk. Kurduğumuz esnaf masası ile her zaman sizlerin yanındayım olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yılın ahisi 42 yıllık aşçı İbrahim Çelik, yılın kalfası oto tamircisi Burhan Ceylan ile yılın çırağı kuyumcu Tolga Akasya'ya kaftanlarının giydirmesinin ardından şed kuşandırıldı.

Törene, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de "Şed Kuşanma Töreni" düzenlendi - Son Dakika
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