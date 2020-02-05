İzmir esnafından depremzedelere yardım - Son Dakika
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İzmir esnafından depremzedelere yardım

6 saat önce

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, esnaf odalarının başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımların Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmaya devam ettiğini bildirdi.

İzmir esnafından depremzedelere yardım, System.String[]

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, esnaf odalarının başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımların Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmaya devam ettiğini bildirdi.

Zekeriya Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de faaliyet gösteren esnaf odalarının, depremzedeler için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnafların birlik ve dayanışmaya destek veren kesimlerin başında geldiğini kaydeden Mutlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mağdur vatandaşlarımız için AFAD'ın hesabına İzmir Emlakçılar Odası 5 bin lira, Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası bin lira yatırdı. Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise Seferihisar Kaymakamlığına 10 bin lira, 264 battaniye ve 55 adet gıda yardım paketini bağış olarak iletti. Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası 30 adet battaniye hazırlarken, İzmir Ayakkabıcılar Odasının 500 çift ayakkabı ve bot ile başlattığı yardım çalışmalarında rakamlar bin çiftin üzerine çıktı. Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası da yardım çalışmalarını hafta sonuna kadar netleştirecek."

Esnaf sanatkarların toplumun buhranlı dönemlerinde birleştirici unsur olduğuna dikkati çeken Mutlu, esnafın yardımlarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Malatya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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