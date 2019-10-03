İzmir eü hastanesi dermato-onkoloji ünitesi yenilenerek hizmete açıldı

EÜ Hastanesi Dermato-Onkoloji Ünitesi yenilenerek hizmete açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Dermato-Onkoloji Ünitesi yenilenerek hizmete açıldı. Cihaz parkuru son teknoloji ile donatılan ünitenin, cilt kanserinin erken tanı ve tedavisinde Türkiye'nin en donanımlı merkezi olduğu belirtildi.

Dermato-Onkoloji Ünitesi'nin açılışına; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, dekanlık ve başhekimlik üst yönetimi, akademisyenler ve Dermatoloji Anabilim Dalı çalışanları katıldı. Açılış töreninde, Ege Üniversitesinin sağlık alanında yürüttüğü projeler ile bölgenin ve Türkiye'nin öncü üniversitesi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, Sağlık hizmetlerinde kalite konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin en temel göstergesi, geçtiğimiz günlerde hastanemizin 'A plus' hastane seçilmesi oldu. Toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüğümüz sağlık hizmetlerinin kalitesini hız kesmeden sürdüreceğiz. Bugün de pek çok insana daha nitelikli sağlık hizmeti vermemize olanak sağlayacak Dermato-Onkoloji Ünitesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hizmete açtığımız ünitemiz ile kanserin en yaygın türlerinden biri olan cilt kanserine yönelik olarak daha profesyonel bir sağlık hizmeti sunabileceğiz. Ünitemizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

HASTALIKLAR 'DOKU ALMADAN' BELİRLENEBİLİYOR

Ünitenin 1998 yılından beri cilt kanserinin erken tanı ve takibi konusunda çalışma yürüttüğünü belirten ünite sorumlusu Prof. Dr. Işıl Karaarslan ise Ünitemizde bulunan cihazlarımız tamamen son teknolojiye uygun hale geldi. Cilt kanseri açısından yüksek risk grubunda olan hastalarımızı ayrıntılı bir şekilde muayene ederek hassas bir şekilde takip edebileceğiz. Dolayısıyla çok erken tanılar mümkün olabilecek. Yeni cihazlarımızda artık tüm vücut fotoğraflama sistemimiz de var. ve şu anda Türkiye'de başka hiç bir klinikte olmayan bir sistem kurduk. Tedavi sırasında iki odada aynı anda iki cihazımızı ortak çalıştırabiliyoruz. Bunlar önemli avantajlar. Ayrıca konfokal mikroskopi cihazımız var. Bu cihaz sayesinde hastanın derisinden yani canlı dokudan pataloji görebileceğiz. Bu cihazı 2014 yılından beri kullanıyorduk. Fakat şimdi o cihazımız da yenilendi. Dolayısıyla ünitemiz bir bütün olarak yenilenmiş oldu. Tüm bu yenilenmeler sayesinde ünitemiz çok daha verimli çalışır hale geldi. Vermiş oldukları desteklerle ünitemizin daha verimli çalışabilmesine imkan tanıyan başta Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak olmak üzere, idari kadroda yer alan hocalarımıza ve teknik konularda destek aldığımız klinik mühendislik çalışanlarına teşekkür ediyoruz diye konuştu.

İKİ YENİ CİHAZ ALINDI

Kapsamlı bir şekilde yenilenen ünitede cilt kanserinin teşhis ve tedavisinde kullanılan biri tüm vücut fotoğraflama özelliğine sahip olmak üzere iki yeni dijital dermoskopi cihazı satın alındı. Bu cihazlar ortak sunucu üzerinden eş zamanlı çalışabilir hale getirilerek hastaların hizmetine sunuldu. Cilt kanseri tanısı almış veya bu hastalığın gelişimi açısından yüksek riskli olan hastaların ömür boyu takipleri yapıldığı ünitede; dermatolojik tanı konusunda dünyadaki en önemli teknolojik gelişmelerden biri olarak kabul edilen 'in vivo reflektans konfokal mikroskopi cihazı' da bulunuyor. Bu cihaz sayesinde hastalar için önemli bir avantaj oluşturan biyopsi almadan deri hücresel özellikleri değerlendirilebiliyor.