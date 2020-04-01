İZMİR Evden çıkamayan 67 yaşındaki kadına istediği muhabbet kuşunu getirdiler - Son Dakika

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İZMİR Evden çıkamayan 67 yaşındaki kadına istediği muhabbet kuşunu getirdiler
6 saat önce
İZMİR Evden çıkamayan 67 yaşındaki kadına istediği muhabbet kuşunu getirdiler.
İZMİR Evden çıkamayan 67 yaşındaki kadına istediği muhabbet kuşunu getirdiler
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:12 Kaynak: DHA
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