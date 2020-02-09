İzmir evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı - Son Dakika
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İzmir evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

11 dakika önce

Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladıİZMİR'in Bornova ilçesinde alkol alıp, evi ateşe vermek istediği öne sürülen Aytekin Albayrak, kendisine engel olmak isteyen babası Ali Albayrak'ı (58) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Güntekin Albayrak'ı da...

Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

İZMİR'in Bornova ilçesinde alkol alıp, evi ateşe vermek istediği öne sürülen Aytekin Albayrak, kendisine engel olmak isteyen babası Ali Albayrak'ı (58) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Güntekin Albayrak'ı da elinden yaraladı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Aytekin Albayrak, eve alkollü geldi. Albayrak, aldığı alkolün de etkisiyle evi ateşe vermek istedi. Uzun yıllar market işlettikten sonra emekli olan Ali Albayrak, oğluna engel olmak isteyince kavga çıktı. Aytekin Albayrak, kavga sırasında eline geçirdiği bıçakla babasını kalbinden, araya girmeye çalışan kardeşi Güntekin'i de elinden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Albayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ali Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Aytekin Albayrak gözaltına alındı.

İzmir evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

Ali Albayrak, Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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