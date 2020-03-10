İZMİR Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika

İZMİR Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu

6 saat önce

Evinde kendini av tüfeğiyle vurduİZMİR'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Can B. (52), yalnız yaşadığı evde kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi.

Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu

İZMİR'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Can B. (52), yalnız yaşadığı evde kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Can B., yalnız yaşadığı evinde kendini av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan çevrdekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, çilingirle Can B.'nin evine girdi. Polis ekipleri, Can B.'yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Can B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Can B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZMİR Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu

Polis, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim
Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü

Son Dakika Haberleri
02:09 SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI
02:08 Satellite 2020 kapılarını açtı
02:05 Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
01:33 Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
01:19 SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 03:29:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Evinde kendini av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]