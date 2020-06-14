İZMİR Evindeki küçük atölyede atık malzemelerle sanat yapıyor - Son Dakika

Evindeki küçük atölyede atık malzemelerle sanat yapıyor

İZMİR'İN Karabağlar ilçesindeki evinin balkonundaki küçük bir alanı atölyeye çeviren emekli öğretmen 66 yaşındaki Halil Çiçek, hayvan kemikleri, dişleri, boynuzları, deniz kabukları, ağaç kökleri ve meyve çekirdekleri gibi atıkları işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nda eğitimine devam ederken sanata yağlı boya resim yaparak başlayan Halil Çiçek, 1977 yılında Gırgır Dergisi'nde bir yıl boyunca karikatür çizdi. 1979 yılında üniversiteden mezun olup tayinle İzmir'e gelen Çiçek, uzun süre ara verdiği sanata önce kilden sonra ahşaptan heykeller yaparak yeniden başladı. Elektrik öğretmeni olarak görev yaptığı Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nden 2005 yılında emekli olan Çiçek, 10 yıl boyunca tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanında taş işlemeciliği ve takı tasarımı ile uğraştı. Limontepe semtinde 70 metrekarelik evinin balkonunda birkaç metrekarelik atölye kuran Çiçek, burada bit pazarından aldığı, çöpten topladığı; bufalo dişinden geyik boynuzuna, köpek kafatasından ceviz ve şeftali çekirdeğine kadar birçok farklı atıkla mask, takı ve heykel yapıyor. Çiçek, malzemeleri özel oyma bıçakları ile işliyor. Atıkları işleyerek, canlandıran ve onlara ruh katan Çiçek, bu sanatı yapan ender kişilerden biri olduğunu söyledi.

'KENDİ DİŞİMDEN BİLE OBJE YAPTIM'

Çalışmaları hakkında bilgi veren emekli öğretmen Halil Çiçek, "İnsan hep dışarıda arıyor ama insan evde de yapacak bir hobi bulmalı. Zamanımı doğru değerlendirmeye çalışıyorum. Yaklaşık 2 buçuk aydır sürekli sanat eseri üretiyorum. Kemikler, boynuzlar, dişler, taşlar, meyve çekirdekleri, aklınıza gelen her türlü atığı kullanıyorum. Hayvan kemiği ve deniz kabuğundan sanat eserlerini sanıyorum ki Türkiye'de bir tek ben yapıyorum. Kemikten çok güzel objeler yapılıyor, Dünya'da da çok güzel örnekleri var. Bufalo dişinden, hatta kendi dişimden bile obje işledim. Proje aşaması çok önemli, daha sonra tamamlanması işin büyüklüğüne göre bir hafta ile bir ay arasında değişiyor. Daha çok insan suratı işliyorum, bence ifade ve mimik çok önemli. Ben böylelikle heykele, objeye duygu vermiş oluyorum. Zaman zaman gülüyor, zaman zaman acı çekiyor. Doğanın dilini anlatmaya çalışıyorum. Doğa bize, 'Beni hor kullanmayın' diye sesleniyor. Malzeme her yerde. Bulmakta zorlanmıyorum, yeter ki bakış ve niyet olsun. Günde 3-4 saat çalışıyorum, iki üç günde bir de bir obje yapıyorum. Kemiklerle ilgili veya atık malzemelerle ilgili bir müzede eserlerimin sergilenmesini istiyorum" diye konuştu.