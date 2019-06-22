Son Dakika Haberleri: İZMİR Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2
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İZMİR Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2

48 dakika önce

İZMİR Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2(Tür: Yurt)

İZMİR Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2
(Tür: Yurt)
İZMİR Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
Güncel
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