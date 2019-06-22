İZMİR Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2
48 dakika önce
İZMİR Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
İZMİR Evlerin duvarlarına çizdiği resimlerle köyünü dünyaya tanıttı-2
(Tür: Yurt)
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