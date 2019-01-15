Son Dakika Haberleri: İzmir Fabrika'daki İş Kazasında Ölen İşçi Toprağa Verildi

İzmir Fabrika'daki İş Kazasında Ölen İşçi Toprağa Verildi

1 saat önce

Fabrika'daki iş kazasında ölen işçi toprağa verildiİzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazanın patlamasıyla hayatını kaybeden 2 kişiden biri olan işçi Selçuk Çelebi (34), toprağa verildi.

Fabrika'daki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazanın patlamasıyla hayatını kaybeden 2 kişiden biri olan işçi Selçuk Çelebi (34), toprağa verildi.Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve bakır tozu üretimi yapılan fabrikada dün (pazartesi) akşam saatlerinde, üretim kazanlarından birinin patlamasıyla çalışanlardan işçi Selçuk Çelebi ve makina mühendisi Aziz Yıldız (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ölenlerden Selçuk Çelebi için, İzmir'in Buca ilçesinin Göksu Mahallesi'nde bulunan Beyazıt Camisi'nde, bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Evli olan ve 4 aylık kızı ve 3 yaşında oğlu bulunan Selçuk Çelebi'nin gözü yaşlı kardeşi Fatih Çelebi ile ağabeyi Erdal Çelebi, camide tabutun başında bekledi. Talihsiz işçinin acılı eşi Yeşim Çelebi'nin ise sakinleştirici ilaçlarla durabildiği belirtildi. Selçuk Çelebi'nin cenazesi, kılınan namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı iş kazasında yaşamını yitiren ve evli olan makina mühendisi Aziz Yıldız'ın cenazesinin ise memleketi Batman'a gönderildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:59 Kaynak: DHA

Selçuk, Çelebi, İşçi, 3. Sayfa
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