İzmir Fabrika'daki İş Kazasında Ölen İşçi Toprağa Verildi

Fabrika'daki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazanın patlamasıyla hayatını kaybeden 2 kişiden biri olan işçi Selçuk Çelebi
(34), toprağa verildi.Torbalı Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren ve bakır tozu üretimi yapılan fabrikada dün (pazartesi) akşam saatlerinde, üretim kazanlarından birinin patlamasıyla çalışanlardan işçi Selçuk Çelebi ve makina mühendisi Aziz Yıldız (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ölenlerden Selçuk Çelebi için, İzmir'in Buca
ilçesinin Göksu
Mahallesi'nde bulunan Beyazıt Camisi'nde, bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Evli olan ve 4 aylık kızı ve 3 yaşında oğlu bulunan Selçuk Çelebi'nin gözü yaşlı kardeşi Fatih
Çelebi ile ağabeyi Erdal Çelebi
, camide tabutun başında bekledi. Talihsiz işçinin acılı eşi Yeşim Çelebi'nin ise sakinleştirici ilaçlarla durabildiği belirtildi. Selçuk Çelebi'nin cenazesi, kılınan namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı
'nda toprağa verildi.
Aynı iş kazasında yaşamını yitiren ve evli olan makina mühendisi Aziz Yıldız'ın cenazesinin ise memleketi Batman
'a gönderildiği belirtildi.