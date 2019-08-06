Son Dakika Haberleri: İZMİR FABRİKADA AMONYAKTAN ETKİLENEN 25 İŞÇİ, HASTANEYE KALDIRILDI
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İZMİR FABRİKADA AMONYAKTAN ETKİLENEN 25 İŞÇİ, HASTANEYE KALDIRILDI

2 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk fabrikasının soğuk hava deposundan sızan amonyaktan etkilenen ve hastaneye kaldırılan işçilerden 4'ü taburcu edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk fabrikasının soğuk hava deposundan sızan amonyaktan etkilenen ve hastaneye kaldırılan işçilerden 4'ü taburcu edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 işçi ile İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 işçinin ise tedbir olarak hastanede gözlem altına tutulduğu bildirildi. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, işçilerin amonyağa uzun süre maruz kalmadıkları için hafif etkilendikleri, amonyak etkilenmesinde görülen ve asıl tehlikeli olan göz ve ağız yanması gibi şikayetlerin olmadığı, kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kimsenin olmadığı bildirildi. Hastane yetkilileri, tedavileri tamamlanan 14 işçinin tedbir olarak hastanede gözlem altında tutulduğu da kaydetti. Fabrikada üretim dururken, amonyağın sızdığı soğuk hava deposunda teknik ekiplerin çalışma yaptığı ve fabrikanın sızan amonyaktan tamamen arındırılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kemalpaşa, İzmir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:15 Kaynak: DHA
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