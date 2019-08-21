Son Dakika Haberleri: İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden ağaçlandırma seferberliğine destek
Son Dakika Spor Haber

İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden ağaçlandırma seferberliğine destek

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar, Menderes ve Urla'ya sıçrayan orman yangınında yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın zarar görmesinden sonra başlatılan ağaçlandırma seferberliğine bir destek da İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden geldi.

İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden ağaçlandırma seferberliğine destek, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar, Menderes ve Urla'ya sıçrayan orman yangınında yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın zarar görmesinden sonra başlatılan ağaçlandırma seferberliğine bir destek da İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden geldi. İzmir Fenerbahçeliler Derneği, İzmir'de yaşanan büyük yangın sonrası bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için bir açıklama yaptı. Yangınla yok olan yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için harekete geçen dernek üyeleri yayınladıkları yazılı açıklama ile taraftarlara ve İzmirlilere çağrıda bulundu.
?Dernekten yapılan açıklamada, "Maalesef 3 gündür ciğerlerimizi yakıyor. Henüz söndürülemeyen yangında yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü üzülerek öğrendik. Yanan, kül olan güzelim ormanlarımızı statlarımızda ve salonlarımızdaki müsabakalarda gururla hep bir ağızdan söylediğimiz İzmir Marşı'nda yer alan, 'İzmir'in Dağları'nda çiçekler açar' dizesini yeniden hayata geçirmek için İzmir Fenerbahçeliler Derneği olarak ağaçlandırma kampanyasında biz de varız diyoruz. Özellikle kamuoyunda dolaşan kundaklama haberlerine istinaden, bu kampanya ile ormanlarımızı yok eden vicdansızlara karşı birlikte hareket ederek en sert cevabı vereceğimize de inanıyoruz" denildi.


- İzmir
Karabağlar, İzmir, Urla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık
İzmir'de 'Hedef, 1 Milyon Fidan' kampanyası başlatıldı Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok Cenk Tosun, Beşiktaş'tan gelen teklifi ve cevabını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:36:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden ağaçlandırma seferberliğine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]