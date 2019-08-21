İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nden ağaçlandırma desteği!

İzmir Fenerbahçeliler Derneği, İzmir'de yaşanan büyük yangın sonrası bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için bir açıklama yaptı.



Yangınla yok olan yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için harekete geçen dernek üyeleri yayınladıkları yazılı açıklama ile taraftarlara ve İzmirlilere çağrıda bulundu.



Dernekten yapılan açıklamada, "Maalesef 3 gündür ciğerlerimizi yakıyor. Henüz söndürülemeyen yangında yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü üzülerek öğrendik. Yanan, kül olan güzelim ormanlarımızı statlarımızda ve salonlarımızdaki müsabakalarda gururla hep bir ağızdan söylediğimiz İzmir Marşı'nda yer alan, "İzmir'in Dağları'nda çiçekler açar" dizesini yeniden hayata geçirmek için İzmir Fenerbahçeliler Derneği olarak ağaçlandırma kampanyasında biz de varız diyoruz. Özellikle kamuoyunda dolaşan kundaklama haberlerine istinaden, bu kampanya ile ormanlarımızı yok eden vicdansızlara karşı birlikte hareket ederek en sert cevabı vereceğimize de inanıyoruz" denildi.

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