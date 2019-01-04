Son Dakika Haberleri: İzmir Fethi Sekin İçin Kitabe Yaptırıldı

İzmir Fethi Sekin İçin Kitabe Yaptırıldı

1 saat önce

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin yanına kitabe yerleştirildi.

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin yanına kitabe yerleştirildi. İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nce yaptırılan mermer kitabede 'Ya fettah ya rahman şehit polis memuru Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı önünde teröristlerin patlayıcı yüklü aracına karşı tek başına göğsünü siper ederek şahadet mertebesine ulaşmıştır' ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:11 Kaynak: DHA

İzmir, Fethi Sekin, Güncel
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