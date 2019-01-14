Son Dakika Haberleri: İzmir Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede

İzmir Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede

1 saat önce

İzmir'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edildi.

İzmir Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede, System.String[]
İzmir'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖPDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeleri zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtildi.

Murat Sivrikaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele, murat sivrikaya, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Kardeşin Ölümüne Neden Olan Ördek Avı Faciasının Görgü Tanığı Dehşet Anlarını Anlattı Kimlikte Kızıyla Kardeş Olan Suriyeli Anneden DNA Testi İstendi

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:18:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]