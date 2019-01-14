İzmir Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede
1 saat önce
İzmir'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edildi.
İzmir
'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖPDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeleri zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtildi.
Murat Sivrikaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:09 Kaynak: DHA
2 Kardeşin Ölümüne Neden Olan Ördek Avı Faciasının Görgü Tanığı Dehşet Anlarını Anlattı
Kimlikte Kızıyla Kardeş Olan Suriyeli Anneden DNA Testi İstendi
Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı
Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı