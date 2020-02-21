İzmir fetö'den gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir fetö'den gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

7 saat önce

FETÖ'den gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildiFETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan...

FETÖ'den gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 136 şüpheliden 99'u adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Şubat'ta kontörlü sabit hat aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli olmak üzere 43 farklı ilde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda 136 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden deniz astsubay İ.E.'nin, 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, muvazzaf hava astsubay C.Ç.'nin 2017 yılında Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın, hava astsubay E.M.'nin 2014- 2016 yılları arasında ihraç durumdaki Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın, hava astsubay G.İ.'nin, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ile Hava Tuğgeneral Fikret Erbilgin'in emir astsubaylıklarını yaptıkları belirtildi. Bir başka şüpheli S.B.'nin ise, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ve emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret'in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 99 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

İzmir fetö'den gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
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