Son Dakika Haberleri: İZMİR FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Son Dakika Güncel Haber

İZMİR FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

49 dakika önce

İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli için İzmir merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında TSK'da aktif görev yapan yarbay, üsteğmen ile astsubayların da bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün 'mahrem ağabeyleri' tarafından kent merkezindeki büfelerden kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 14 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
İZMİR FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
İzmir, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu Güzel şarkıcı Ebru Polat, elbiseyle denize girdi Bartın'da terör örgütü DAEŞ operasyonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:12:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZMİR FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]