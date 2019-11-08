Son Dakika Haberleri: İzmir filesinde derbi günü
Son Dakika Spor İzmir filesinde derbi günü

İzmir filesinde derbi günü

7 saat önce

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir temsilcileri Göztepe ile Karşıyaka yarın derbide kozlarını paylaşacak.

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir temsilcileri Göztepe ile Karşıyaka yarın derbide kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Ezeli rekabetlerinin ünü ülke sınırlarını aşan, son yıllarda futbolda farklı liglerde mücadele eden iki İzmir temsilcisi, voleybolda 14 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Derbide daha önce gün ve saat değişikliğine giden İzmir İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenlik Kurulu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in girişimleriyle konuk Karşıyaka taraftarlarına hafta başında getirilen deplasman yasağını kaldırdı.

Derbiyi ev sahibi Göztepelilerin yanı sıra 250 Karşıyaka taraftarı da Alsancak'taki salonda tribünden izleyecek. Karşıyaka taraftarları saat 11.00'de Karşıyaka İskelesi'nde toplanıp 5 otobüsle İzmir Emniyeti'nin güvenlik önlemleriyle salona getirilecek. Karşıyaka, ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralıp yıllar sonra lige katılan Göztepe de ilk 4 haftalık periyotta aynı performansı sergiledi. Sezon sonunda ilk 4 sırayı alacak ekiplerin Play-Off oynayacağı grupta yeşil-kırmızılılar 6 puanla 7'nci sırada, sarı-kırmızılılar ise 6 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.


Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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