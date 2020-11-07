İzmir filesinde derbi zamanı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda yarın İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ile Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle salona seyirci alınmayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV'den naklen yayınlanacak.Ligde Karşıyaka, oynadığı 2 maçı kazanırken, yeşil-kırmızılıların deplasmanda oynanması gereken İstanbul BŞB müsabakası rakip takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle, iç sahada oynanması gereken Fenerbahçe maçı ise İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendi. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Göztepe'nin de İzmirspor'la oynaması gereken derbi yine deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.