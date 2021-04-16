İzmir filesinde Play-Off hüsranı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 4 takım arasında yer alarak isimlerini toplam 8 takımın katıldığı Play-Off yarı finale yazdıran Karşıyaka ve Göztepe, kupa umuduyla gittikleri Bursa'dan elleri boş döndü. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 3 gün süren turnuvada 1'inci Grup'ta yer alan Göztepe, sırasıyla Edremit Belediye Altınoluk, Sigorta Shop Kalecik Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor'a 3-0'lık skorlarla yenilerek grubu son sırada tamamladı.

2'nci Grup'taki ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek umutlanan Karşıyaka ise daha sonra Adam Voleybol ve Bolu Belediyespor'a 3-0'lık skorlarla boyun eğerek grubunu 3'üncü sırada bitirdi ve finale kalma şansını kaybetti. Sezon başında A Milli Takım'ın eski antrenörü Reşat Yazıcıoğulları'nı göreve getirip, şubat ayında Kübalı smaçör Lianma Flores'i transfer ederek iddiasını ortaya koyan Karşıyaka, altyapı ağırlıklı kadrosuyla 5'inci kez Play-Off'ta elenme üzüntüsü yaşadı.

- İzmir