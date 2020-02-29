İzmir filiz tekin, 'ölürsem bana otopsi yapsınlar' demiş - arşiv - Son Dakika

Filiz Tekin, 'Ölürsem bana otopsi yapsınlar' demiş

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde eşi İbrahim Tekin'in, bakımsız olduğu gerekçesiyle darp ederek öldürdüğü iddia edilen Filiz Tekin'in, ölmeden önce kardeşine, "İbrahim beni sürekli darp ediyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar" dediği ortaya çıktı.

Olay, geçen 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i "Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin?" diyerek, darp etti. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu Filiz Tekin bayıldı. Koca, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Çiftin oğlu Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve gelen 3 kız kardeş, Filiz Tekin'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tekin, müdahalesinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Filiz Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Tekin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'HİÇ DÖVMEDİM'

İbrahim Tekin'in savcılıktaki ifadesinde, eşiyle aralarında bir sorun olmadığını, ona şiddet uygulamadığını söylediği öğrenildi. Eşine alkol aldığı zamanlar da dahil olmak üzere hakaret veya tehdit içerikli cümleler kurmadığını iddia eden Tekin'in ifadesinde, "18 yıldır evliyiz, onu hiç dövmedim. Kalıcı hastalığının olmadığını biliyorum. Ancak gözaltına alındığımda eşimin menenjit hastası olduğunu öğrendim. Kalça ve belindeki yaralamalardan da haberim yok, bir ilgim de yok. Kalıcı bir hastalığı olduğunu da bilmiyordum. Gözaltına alındıktan sonra menenjit olduğunu öğrendim" dediği bildirildi.

'YÜZÜNÜN HER YERİNDE MORLUKLAR VARDI'

Savcılığa ifade eden Filiz Tekin'in kardeşi N.G.'in ise, "Kocası kardeşimi sürekli dövüyordu. Ölmeden 2 ay önce ablamla buluşmuştuk ve yüzünün her yerinde morluklar vardı. Dudakları ve gözleri de şişti. Bana bir keresinde, 'İbrahim beni sürekli darp ediyor, bu adam beni döverek öldürecek. Ölürsem bana otopsi yapsınlar' dedi. Kardeşimin, İbrahim'in darp etmesi sonucu öldüğünü düşünüyoruz ki hastane raporları da böyle söylüyor" dediği öğrenildi.