Son Dakika Haberleri: İZMİR Filiznur'dan büyük başarı
Son Dakika Güncel Haber

İZMİR Filiznur'dan büyük başarı

35 dakika önce

Filiznur'dan büyük başarıTürkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Filiznur İmer, 'Otizm Level 1' kategorisinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Filiznur'dan büyük başarı
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Filiznur İmer, 'Otizm Level 1' kategorisinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti.
Zihinsel engeline rağmen başladığı cimnastikte birçok madalyanın sahibi olan ve ailelerin umut ışığı haline gelen İzmirli Filiznur, Bornova Spor Salonu'nda müthiş bir performans ortaya koydu. Toplam 78 kulüpten 130 özel sporcunun katıldığı yarışlarda yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan 16 yaşındaki Filiznur, yer, asimetrik, atlama ve denge kategorilerinde altın madalyayı kazanmasını bildi. Filiznur bu başarısıyla 2020 yılında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Özel Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanırken, annesi Süreyya İmer, kızıyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.
Hayallerim gerçek oldu diyen Süreyya İmer, Maalesef artık uluslararası alanda paralimpik organizasyonlarında jimnastiği kaldırdılar. Kızımı masa tenisine yönlendireceğim. Filiznur'a otizm teşhisi 2 yaşında konuldu. Kızım 7 yaşında ise jimnastiğe başladı. Toplamda 33 madalya kazanarak inanılmaz bir başarı elde etti. Filiznur'un aldığı her madalya beni hayata yeniden bağlıyor. Kendisi çok özel ve başarılı bir çocuk. Böyle güzel başarılar yakalaması ülkemiz adına da çok değerli. Bir anne olarak kızımla çok gurur duyuyorum. Biz hayal ettik ve başardık. Ailelere örnek olduk. Kızımın spordaki başarısı eğitim hayatına da çok olumlu yansıyor. İnanıyorum ki daha nice başarılar elde edecek dedi.
İZMİR Filiznur'dan büyük başarı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:42 Kaynak: DHA
kızım dizisi, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZMİR Filiznur'dan büyük başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]