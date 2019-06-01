İZMİR Filiznur'dan büyük başarı

Filiznur'dan büyük başarı Türkiye
Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Filiznur İmer, 'Otizm Level 1' kategorisinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti.
Zihinsel engeline rağmen başladığı cimnastikte birçok madalyanın sahibi olan ve ailelerin umut ışığı haline gelen İzmirli Filiznur, Bornova
Spor Salonu'nda müthiş bir performans ortaya koydu. Toplam 78 kulüpten 130 özel sporcunun katıldığı yarışlarda yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan 16 yaşındaki Filiznur, yer, asimetrik, atlama ve denge kategorilerinde altın madalyayı kazanmasını bildi. Filiznur bu başarısıyla 2020 yılında Antalya
'da düzenlenecek Uluslararası Özel Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanırken, annesi Süreyya İmer, kızıyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi.
Hayallerim gerçek oldu diyen Süreyya İmer, Maalesef artık uluslararası alanda paralimpik organizasyonlarında jimnastiği kaldırdılar. Kızımı masa tenisine yönlendireceğim. Filiznur'a otizm teşhisi 2 yaşında konuldu. Kızım 7 yaşında ise jimnastiğe başladı. Toplamda 33 madalya kazanarak inanılmaz bir başarı elde etti. Filiznur'un aldığı her madalya beni hayata yeniden bağlıyor. Kendisi çok özel ve başarılı bir çocuk. Böyle güzel başarılar yakalaması ülkemiz adına da çok değerli. Bir anne olarak kızımla çok gurur duyuyorum. Biz hayal ettik ve başardık. Ailelere örnek olduk. Kızımın spordaki başarısı eğitim hayatına da çok olumlu yansıyor. İnanıyorum ki daha nice başarılar elde edecek dedi.