İzmir fırat çakıroğlu ege'de anıldı - Son Dakika

Fırat Çakıroğlu Ege'de anıldı

EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 5 yıl önce çıkan olaylarda bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde üniversitede öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla anıldı.

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi, bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Çakıroğlu için ölüm yıldönümünde anma etkinliği hazırladı. Çakıroğlu, Ege Üniversitesi kampüsünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Edebiyat Fakültesi önünde, öğrencilerin yoğun katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Nuri Bilgin Konferans Salonu önünde ise, Çakıroğlu için fotoğraf sergisi açıldı. Ayrıca 1nolu yemekhane karşısında tavuklu pilav ve lokma hayrı yapıldı. Öğrenciler, 'Atatürk ve Bayrak için Ege'de Birlik Var' adlı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Çakıroğlu'nun annesi Özlem Çakıroğlu da katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI

Yürüyüş sonunda öğrenciler, Çakıroğlu için yere karanfil bıraktı. Anne Özlem Çakıroğlu, katılımcılara teşekkür ederek, "Çok gururluyum, inşallah daha nice Fırat'lar yetişir. Bunu görüyorum zaten. Mekanını cennet olduğuna inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Çakıroğlu için dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.