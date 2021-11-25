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İZMİR FIRINCILAR ODASI, ZAMMI GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika

İZMİR FIRINCILAR ODASI, ZAMMI GÖRÜŞÜYOR

25.11.2021 14:17

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Meclisi'nce yapılan oylama sonucu 200 gram ekmeğin gramajı 230 grama, fiyatı da 2 TL'den 2,50 TL'ye çıkarıldı.

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Meclisi'nce yapılan oylama sonucu 200 gram ekmeğin gramajı 230 grama, fiyatı da 2 TL'den 2,50 TL'ye çıkarıldı. İZTO'ya bağlı 450 kişilik fırıncı esnafı, yeni tarifeye geçerken, İzmir Fırıncılar Odası'na üye işletmelerde ise hala 200 gram ekmek 1,80 TL'den satılıyor. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, "Bugün oda olarak kendi aramızda toplanacağız. Yapacağımız toplantının ardından komisyonun aldığı karara uyup uymayacağımız belli olacak" dedi.

Ekmek zammı için İzmir Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1'er temsilcisinden oluşan komisyon, 5 Kasım'da toplandı. Ekmek fiyatına artış talebi, komisyon toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. En son fiyat artışının 1 Temmuz 2021'de yapıldığı İzmir'de bu karar, görüşüne başvurulmak üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık, İzmir'deki zam talebine olumsuz görüş verdi. İZTO Meclisi, bakanlığın görüşüne rağmen 230 gram ekmeğin 2,50 TL'den satılması yönündeki teklifi onayladı. İzmir'de ekmek, İZTO'ya üye işletmelerce 2,50 TL'den satılacak. Bu kararla İZTO'ya bağlı 450 kişilik fırıncı esnafı da yeni tarifeye geçti.

FIRINCILAR ODASI, KARARINI TOPLANTI SONRASI BELİRLEYECEK

Daha önce taleplerinin olmadığını bildiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı İzmir Fırıncılar Odası ise ekmek fiyatıyla ilgili toplantı yapma kararı aldı. Odaya bağlı 170 kişilik esnafın hala 200 gramı 1,80 TL olan ekmeği, bu fiyattan satmaya devam edip etmeyeceğinin toplantıda belirleneceği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, "Bugün oda olarak kendi aramızda toplanacağız. Yapacağımız toplantının ardından komisyonun aldığı karara uyup uymayacağımız belli olacak" dedi.

'ZAM, CAN SUYU OLDU'

İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis üyesi Hüseyin Sağır ise zam kararıyla ilgili, "Dün itibarıyla odanın meclisinin kararıyla 230 gram ekmeğin 2,50 liradan satılması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Fırıncılar odası ekmek satışına eski fiyattan devam ediyor. Bize uyarlar mı, bilmiyorum belki bize uyarlar. Zam gerekliydi. Son zam 1 Temmuz 2021'de yapılmıştı. Un, 155 liraydı şimdi 300 lira yani yüzde 100 arttı. Sadece una değil tüm girdiler arttı. Zam can suyu oldu" diye konuştu.

İZMİR FIRINCILAR ODASI, ZAMMI GÖRÜŞÜYOR
İZMİR FIRINCILAR ODASI, ZAMMI GÖRÜŞÜYOR
İZMİR FIRINCILAR ODASI, ZAMMI GÖRÜŞÜYOR
İZMİR FIRINCILAR ODASI, ZAMMI GÖRÜŞÜYOR

Ticaret Bakanlığı, Türk Lirası, Ticaret, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR FIRINCILAR ODASI, ZAMMI GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika


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