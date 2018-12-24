İzmir Flamingo Çetesi

İzmir'in Balçova ilçesindeki İnciraltı sahilinde bulunan Çakalburnu lagününü kendilerine mesken edinen ve kış şartlarına rağmen bölgeyi terk etmeyen doğadaki nadide kuş türlerinden olan flamingolar İzmir'i çok sevdi.

İzmir'in Balçova ilçesindeki İnciraltı sahilinde bulunan Çakalburnu lagününü kendilerine mesken edinen ve kış şartlarına rağmen bölgeyi terk etmeyen doğadaki nadide kuş türlerinden olan flamingolar İzmir'i çok sevdi.



İzmir'de kış mevsiminde hava sıcaklığının iyice düşmesiyle birlikte, konumu nedeniyle kuşların sığındığı bir liman olan İnciraltı sahili, adeta flamingoların evi oldu. Havaların soğuması ile birlikte Gediz Deltası'na göre daha az rüzgar alan ve daha güvenli buldukları bu bölgeye gelen flamingolar, koloni kurdu. 1-2 metre uzunluğunda, tüyleri beyaz ve pembe, kanat uçları ise siyah olan flamingolar yüzerken de gökyüzünde süzülürken de görsel şölen yaşatıyor. Pek çok su kuşundan farklı olarak tuzlu sularda yaşayan flamingoların bu pembe zarafeti fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin ilgisini çekti. Bölgeyi evleri olarak benimseyen flamingoları yaşam alanlarında rahatsız etmeyen İzmirliler de onları benimsedi. Sayıları gün geçtikçe yüzleri bulan flamingolar, bölgeyi adeta kuş cennetine çevirdi.

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