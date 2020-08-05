İZMİR Foça açıklarında 84 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Foça açıklarında 84 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, iki ayrı lastik botla yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren Foça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bu sabah Aslanburnu mevkiinde denizde iki ayrı botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 84 kaçak göçmeni yakaladı. Somali, Güney Afrika ve Kongo, Afganistan ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan kaçak göçmenlerin sorguları ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.