İZMİR Foça'da 2 hektar makilik alan küle döndü - Son Dakika

İZMİR Foça'da 2 hektar makilik alan küle döndü

Foça'da 2 hektar makilik alan küle döndüİZMİR'in Foça ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık makilik alan küme döndü.

Foça'da 2 hektar makilik alan küle döndü

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İZMİR'in Foça ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık makilik alan küme döndü. Havadan ve karadan müdahale ile alevler yakındaki zeytinlik alana sıçramadan 1 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı.

Foça'yı İzmir'e bağlayan karayolunun 'askeri yol' olarak bilinen bölümünün kenarındaki makilik alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangı çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kuru otların ve bodur ağaçların bulunduğu bölgedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Foça Deniz Üs Komutanlığı karşısındaki alandaki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye grubu ekipleri 2 helikopter, arazözler ve iş makinaları ile müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın sonunda alevler, yakındaki zeytinlik alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, 2 hektar makilik alan küle döndü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı

İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Foça'da 2 hektar makilik alan küle döndü - Son Dakika
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