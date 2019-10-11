İzmir foça'da 42 göçmen yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan aralarında çocuklarında bulunduğu 42 göçmen yakalandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında Foça ve Yenifoça arasında bulunan bir koyda kaçak göçmenlerin bulunduğu istihbaratını aldı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, koya baskın düzenledi. Baskında kaçış hazırlığındaki 35'i Suriye, 4'ü Yemen, 1'i Fas, 1'i Kuveyt ve 1'i de Irak uyruklu olmak üzere 42 göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında çocuklarında bulunduğu göçmenler, sorgulanmak üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler gece saat 01.00 sıralarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Polis ekipleri, göçmenlerin kaçışını düzenleyen kişi veya kişileri yakalamak çalışma başlattı.