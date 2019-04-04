İzmir Foça'da Başkan Gürbüz Mazbatasını Aldı
1 saat önce
İzmir'in Foça ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP'li Fatih Gürbüz mazbatasını ve selefi Gökhan Demirağ'dan görevi devraldı.
İzmir
'in Foça
ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP
'li Fatih Gürbüz
mazbatasını ve selefi Gökhan Demirağ
'dan görevi devraldı.
Foça Belediye Başkanı seçilen CHP'li Gürbüz, bugün ilk olarak belediyeye geldi. Selefi Gökhan Demirağ'dan görevi devraldı. Fatih Gürbüz, programın aksamaması için devir teslim töreninin temsili olarak önden yaptıklarını ifade etti. Başkan Gürbüz, daha sonra partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanı
'na geçti. Burada Başkan Gürbüz ile CHP'liler, Atatürk
Anıtı'na çelenk koydu. Başkan Gürbüz ile beraberindekiler daha sonra Hükümet
Konağı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'na geçti. Devir- teslim ile çelenk koyma töreninden program değişikliği nedeniyle haberdar olmadıklarını belirtip katılamadıklarını söyleyen İYİ Partililer, CHP'lilere sitem etti. Daha sonra İYİ Parti ve CHP'liler her birlikte İlçe Seçim Kuruluna geçti. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Bıyık, Başkan Gürbüz'e mazbatasını verdi. Mazbatalarını alan Gürbüz ve meclis üyeleri, Hükümet Konağı önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:59 Kaynak: DHA
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