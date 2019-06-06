İZMİR FOÇA'DA BAYRAM BEREKETİ

İZMİR'in turistik ilçesi Foça
, bayramın birinci ve ikinci günü civar il ve ilçelerden gelenlerle doldu taştı. Ücretsiz olan toplu ulaşımda İZBAN Hatundere İstasyonu arasında çalışan belediye otobüslerine ek seferler konmasına ve beklemeksizin ring yapmalarına rağmen talebe yetişmekte güçlük çekildi.
Yerli turistlerin yanı sıra bazı tatil köyleri ve butik otellere İngiltere
ve iskandinav ülkelerinden gelen yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği Foça'da bayramın birinci günü başlayan akın ikinci gün yoğunlaşarak sürdü. İlçenin kısıtlı sayıdaki otoparklarından sonra cadde ve sokaklarda da araç park edecek yer kalmadı. Küçükdeniz sahili, Sevgi Yolu, Aşıklar Caddesi, surlar civarı, Büyükdeniz Limanı bölgesinde adeta adım atacak yer bulmakta güçlük çekildi. Restoranlar, kafeler, barlar, seyyar satıcılar doluluktan nasibini aldı. Gezi tekneleri günlük adalar turlarının yanı sıra, kişi başı 10 TL ücretle birer saatlik turlar yaparak yılın en dolu günlerinden birini yaşadı. İlçedeki ücretli ve halka açık plajlarda tatilciler denize girip, güneşlenmeninn keyfini yaşadı. Sokak müzisyenleri bayram ziyaretçilerinin bahşişleriyle mutlu olurken, çiçekçiler de günü memnun kapatanlar arasında yer aldı. Tarihi taş evler hatıra fotoğrafı çektirenlerin tercih ettiği yerler oldu. Akşam saatlerinde ise ilçenin doyumsuz günbatımı manzaralarını arkalarına alarak özçekim yapanlar, fotoğraf karelerinde günü unutulmaz kıldı.
Bütün güzelliklere rağmen İZBAN Hatundere İstasyonu'na aktarma yapan belediye otobüslerinde sıkıntı yaşandı. Ek sefer ve tarife dışında ring yapılmasına rağmen duraklarda 100 kuyruklar oluştu. Bir süre önce ilçe girişindeki yeni terminalin otobüsler için devreye alınması, ilk kalkış yerinin yürüyerek ulaşılması zor bir bölgede olan yeni terminalden yapılması, kent içinde yeri belirlenen durakların oturacak yerlerinin olmaması, güneşten ve yağmurdan korunacak şekilde oluşturulmaması, bayram yoğunluğunda sıkıntıları gözler önüne serdi. Durak önlerine dahi park etmiş araçlar nedeniyle otobüslerin geldiği dakikalarda trafik kilitlendi. Bazı vatandaşlar durumdan şikayet ederken, bazıları da bayram günü ücretsiz olarak Foça'ya gelmelerine ve eğlenceli bir gün geçirmelerine olanak sağladığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi
yetkililerine teşekkür etti.