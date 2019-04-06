Son Dakika Haberleri: İzmir Foça'da Cüruf Alanında Yangın - Ek

İzmir Foça'da Cüruf Alanında Yangın - Ek

1 saat önce

Foça'da cüruf alanında yangınİZMİR'in Foça ilçesindeki cüruf ve termik santral kül depolama alanında, yangın çıktı.

Foça'da cüruf alanında yangın

İZMİR'in Foça ilçesindeki cüruf ve termik santral kül depolama alanında, yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgeden yükselen küller yerleşim yerlerine ulaştı.

Kırsal Ilıpınar Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Gölyüzü Mevkii'nde bulunan cüruf ve termik santral kül depolama alanında, bugün saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve başlayan yağmurun da etkisiyle, yangın saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgeye yakın yerleşim yerlerini duman sardı. Ayrıca bölgeden yükselen küller Foça'nın Gencelli, Cumhuriyet, Ilıpınar, Kozbeyli ve Aliağa'nın Horozgediği mahallelerine kadar ulaştı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) sözcüsü Bahadır Doğutürk, bölgedeki sanayileşme ve kirliliğin insan yaşamını tehdit eder hale geldiğini belirterek, Çevrede çok büyük bir alanın üzeri simsiyah dumanla kaplandı. Sıkılan sularla zehirli atıklar, yeraltı sularına karışmaya devam ediyor. Bölge sahipsiz. Yetkililer duruma acilen müdahale etmeli. Cüruf alanı ve çevreyi kirletici etkisi olacak yeni fabrikalar, tesisler kurulmasına izin verilmemeli. Kirlilik yaratanların bölgeden çıkarılması sağlanmalı dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:20 Kaynak: DHA

Foça, Güncel
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