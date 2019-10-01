Son Dakika Haberleri: İzmir foça'da, denizde kirliliğe neden olan firmaya 144 bin lira ceza
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İzmir foça'da, denizde kirliliğe neden olan firmaya 144 bin lira ceza

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde, sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü belirtilen petrol atığının temizlenmesi için bugün de çalışma yapıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde, sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü belirtilen petrol atığının temizlenmesi için bugün de çalışma yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kirliliğe neden olan firma hakkında 144 bin liralık para cezası kesildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili üzerinde evi bulunanlar, 25 Eylül'de denizden ağır koku almaya başladı. Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere, Sahil Güvenlik ekibine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından kirliliğin, gemilerden değil bölgedeki sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrol sızdığı belirlendi. Bunun üzerine CHP İlçe Örgütü, Foça Belediye Başkanlığı, Foça Kent Konseyi ve bir grup çevreci, adliyeye gidip, sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise yüklenici firma aracılığı ile bölgede temizlik çalışması yaptı. Kirliliğin temizlenmesi için kadın ve erkeklerden oluşan 100 kişilik ekip, sahile bulaşan atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle toplamaya başladı. Temizlik çalışması, bugün de sürdürüldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kirliliğe neden olan firma hakkında 144 bin liralık para cezası kesildiği öğrenildi.

1 YIL ARAYLA İKİNCİSİ

Gencelli Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Fatih Mol, çevre kirliliğinin üzüntü verdiğini belirterek, "Sahillerimizde 1 yıl arayla 2'nci kez yaşanan bu felaket, bölge halkımızı üzmüştür. Sanayileşmenin göbeğinde kalan Gencelli'nin artık gözden çıkarıldığını düşünmeye başladık. Temiz havası ve sakinliğiyle tercih edilen bölgemiz, büyük bir tehdit altındadır. Çevre kirliliği konusunda daha hassas davranılmasını bekliyoruz. Yapılan temizlik çalışmalarıyla umuyoruz ki denizimiz en kısa sürede eski haline döner. Burada yaşayan insanlar olarak önleyici tedbirler alınmasını, yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz" dedi.

İzmir foça'da, denizde kirliliğe neden olan firmaya 144 bin lira ceza

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:59 Kaynak: DHA
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