İzmir foça'da engelliler günü kortej yürüyüşü

Foça'da engelliler günü kortej yürüyüşü

İZMİR'in Foça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel, engelli meclisi başkan ve üyeleri, ilçedeki özel eğitim ve uygulama merkezinin öğretmen ve öğrencileri, kentte yaşayan engelliler ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 500 kişi yürüyüşe katıldı. Foça Demokrasi Meydanı'nda buluşan topluluk, engelli hak, ihtiyaç ve taleplerine yönelik döviz ile pankartlar taşıdı. Yürüyüşe katılanlar, Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu boyunca yürüdü. Ayrıca etkinlikte, engelliler için işletmesine özel tuvalet ve rampa yaptıran bir kafe sahibi Taner Kaya 'engelli dostu kafe plaketi ve teşekkür belgesi' ile ödüllendirildi. Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde engelliler için müzikli eğlence düzenlendi. Ayrıca engelliler; merkez önünde yer alan ve belediye tarafından dikilen bir çam ağacına, bugün için dilek ve isteklerini içerek taleplerini yazdıkları kağıtları astı.