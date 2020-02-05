İzmir foça'da fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Foça'da fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR'in Foça ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Keşişlemeden saatte 90 kilometreyi aşan bir şiddetle esen rüzgardan zarar görmemesi için limanda bağlı teknelerin sahipleri hazır bekliyor.

Bugün günün ilk saatlerinden itibaren başlayan şiddetli fırtına ve zaman zaman etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ilçede günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Foçalılar'ın hava muhalefeti nedeniyle evlerinden çıkmamaları ya da kapalı mekanları tercih etmesi nedeniyle günün her saati hareketli olan cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Bazı kafe ve dükkanların tenteleri ve masaları zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreyi aşan tam fırtına nedeniyle uçtu. Ancak, meteorolojinin önceden yaptığı fırtına uyarısı nedeniyle önceden alınan tedbirler sayesinde ilçede henüz önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.

TEKNE SAHİPLERİ HAZIRLIKLI

Ancak fırtınanın yönü itibariyle en çok etkili olduğu bölge olan Büyükdeniz Limanı ve çevresinde bağlı olan yat ve teknelerin alınan önlemlere rağmen birbirine çarpması ya da halatlarının kopma ihtimali olması nedeniyle sahiplerine zor anlar yaşattı. Çok sayıda tekne sahibi herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale edebilmek için teknelerinde hazır bekliyor. Karadeniz ve Marmara bölgelerinden avlanmak için bölgeye gelen büyük balıkçı tekneleri (gırgır tekneleri) sert hava nedeniyle Foça Balıkçı Barınağı'na çekildi. İlçede meteorolojinin uyarısına göre saat 18.00'den sonra fırtınanın batı yönünden esmesiyle daha büyük olumsuzluklar yaşanabileceği düşüncesiyle Foçalılar, tedbirlerini arttırmaya çalışıyor.

Tekne sahiplerinden Tamer Yavuzbarut denizcilik tabiriyle 7 bofor şiddetindeki fırtınanın etkilerinden teknelerini korumak için hazır beklediklerini söyledi. Yavuzbarut, "Havanın akşam saatlerinde batıya dönmesi 18.00 - 21.00 saatleri arasında bu yönden şiddetli esmesi uyarısı var. Eğer eserse Foça'daki tekneler için büyük tehlike oluşturuyor. Bizde tedbir almaya çalışıyoruz" dedi.