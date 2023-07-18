İzmir Foça'da imara açılan alanlar ve kaçak inşaatlara belediye önünde protesto

Foça'da "Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu" üyeleri ilçenin talan mantığıyla imara açılan alanlar ve kaçak yapılarla rantçıların elinde tanınmaz hale geldiğini iddia ederek eylem yaptılar. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararını Foça Belediyesinin giriş kapısına yapıştıran eylemciler "Foça'ya sahip Çık" "Başka Foça Yok" "Kaçak Yapılaşmaya Hayır", "Foça Bize Emanet" "Koruyamazsak Kaybederiz" dövizleri açtılar, sloganlar attılar. Eylemcilere çevredeki bazı vatandaşlar da destek verdiler.

PANKARTLARLA BELEDİYE ÖNÜNE GELDİLER

Foça'da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu üyeleri 18 Temmuz 2023 Salı Günü saat 10.30 dolayında açtıkları pankart ve dövizlerle Reha Midilli Sevgi Yolu güzergahından Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanını geçerek Foça Belediyesi önüne geldiler. Burada platform sözcüsü Ramis Sağlam hazırlanan basın açıklamasını okudu.

"İNSAN ELİYLE YOK EDİLİYOR"

Foça'nın da insan oğlunun yarattığı rant canavarının elinde yok edilmeye çalışıldığını, tarımıyla, turizmiyle ve balıkçılığıyla ön plana çıkması gereken ilçenin bugün doğa talanının, ekokırımın, kaçak inşaatların elinde can çekişir hale geldiğine dikkat çeken Ramis Sağlam şunları söyledi;

"TARIM ALANLARI TALAN MANTIĞIYLA İMARA AÇILDI"

"Tarihi ve doğal sit uygulamasıyla korunduğunu düşündüğümüz Foça, bugün yasa tanımaz rantçıların elinde tanınmaz hale geldi. İlçemiz için en önemli tehlike talan mantığıyla imara açılan alanlar ve tarım alanlarıdır. Foça'nın dört bir yanında mantar gibi türeyen, hobi bahçelerinin, kaçak inşaatların vurdumduymaz rantçı anlayışın ürünü olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu anlayışın temsilcileri, üç kuruş daha fazla kazanmak için Foça'mızın siluetini, sembollerini yok sayacak hale geldiler. "Ben yaptım oldu", "Biz izin verdik" anlayışı Foça'nın temeline dinamit koyuyor ve koymaya devam ediyor. Foça Kalesi bile kaçak inşaatlar tarafından tehdit edilir hale geldi. Foça'nın siluetini bozan kaçak otel inşaatı son dönemde bardağı taşıran son damla oldu. Foça Belediye Başkanlığıyla yaptığımız görüşmelerde kaçak inşaatların üzerine gidilmesini, bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmiştik."

"GÖZ YUMULAN HER KAÇAK YENİSİNİ DOĞURDU"

Kültür Bakanlığı İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (KTVKK), 16 Haziran 2023 tarihinde 1. derece sit alanına yapılan ve uzun süredir tartışma konusu olan kaçak otelin tamamının yıkımına karar verdi. Bu otelin inşaat izni hikayesi 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimden tam iki gün önceye uzanıyor. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 26 Ekim 1984 tarihli kararıyla parselde herhangi bir kazı, arkeolojik sondaj yapılmadığını belirtmesine rağmen verilen ruhsatla ihmaller zinciri devam ediyor. Yıkım kararı olan yüzlerce kaçak yapı üzüntü vericidir ki yıkılmamış, bahaneler üretilmiştir. Foça'nın sembolü olan Deniz Feneri'nin etrafındaki kaçak yapılaşma ne olacak? Ya sahil şeridindeki kaçak yapılar, talana dönüşen imar uygulamaları ne olacak?

"ATAD'AN FOÇALILAR DA SAKİN ŞEHİR DİYE GELENLER DE FOÇA'YI TERKEDİYOR"

Foça Sakin Şehir(Cittaslow) ilan edildi. Foça bu unvanın içini doldurabiliyor mu? Marsilya Meydanı başta olmak üzere sahil boyunca yaşanan görüntü ve gürültü kirliliği sakin şehir olma özelliğine ne kadar yaraşıyor? Atadan Foçalılar olmak üzere Foça'ya sakin bir yaşam sürmek için yerleşen vatandaşlar, Foça'yı terk etmeye hazırlandığını biliyor musunuz?

"REKLAMI YAPILAN PROJELERDEN HABERİNİZ VAR MI?"

Gün geçmiyor ki Foça'nın bir yerinde yeni bir proje reklamıyla karşılaşmayalım. Bu projelerden, reklamlardan Foça Belediyesi'nin, Belediye Meclis üyelerinin haberi var mı? Bunlar Foça Belediye Meclis'inde konuşuluyor mu? Bu proje ve reklamlarla ilgili kimin bilgisi var? Foça Port gibi projeler için Foça Belediyesi görüş vermiş midir? Ilıpınar'daki cüruf depolama tesisi, kontrolsüz enerji tesisleri, Kocamehmetler'de ki taş ocakları Foça'yı tehdit ediyor. Kaçak inşaatlar, kıyılarımızı ve denizimizi kirletip yok etmeye devam ediyor. Kaçak inşaatlar ve çarpık yapılaşma bugün tarımla, turizmle, balıkçılıkla geçimini sağlayan Foça halkının geleceğini tehdit ediyor. Bu şehir iki dudak arasında "Ben yaptım oldu" mantığıyla yönetilemez."

SLOGANLAR ATARAK DAĞILDILAR

Eylemciler basın açıklamasının ardından İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararını Foça Belediyesi'nin giriş kapısının camına yapıştırdılar ve sloganlar atarak dağıldılar.