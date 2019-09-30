İzmir foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor
1 saat önce
İzmir Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
İzmir Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor
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