Son Dakika Haberleri: İzmir foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor
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İzmir foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor

1 saat önce

İzmir Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor.

İzmir Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor

İzmir foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor

İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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