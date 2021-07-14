Üye Girişi
İzmir'de orman yangını kontrol altında - Son Dakika

İzmir'de orman yangını kontrol altında

14.07.2021 08:35
İzmir'de orman yangını kontrol altında, System.String[]

İzmir'de orman yangını kontrol altında İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İzmir'de Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesindeki makilik ve ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdüğü ifade edildi.

İzmir'de orman yangını kontrol altında

Yenifoça, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de orman yangını kontrol altında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu 08:53 TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı 08:26 Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu 08:17 Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu
Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir 08:13 Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi 08:04 Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı 00:53 İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı 00:07 Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı 23:21 Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
09:07 Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
08:52 TRT yönetimine giren Hilal Kaplan, sosyal medyada gündem oldu
08:26 Resmi Gazetede yayımlandı: TRT Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı
08:16 Evden kötü koku şikayeti geliyordu! Bir haftadır haber alınamayan şahsın cansız bedeni bulundu
08:13 Joe Biden aday gösterdi! Eski Arizona senatörü Jeff Flake Türkiye Büyükelçisi olabilir
08:07 Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
08:04 Siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi
07:59 Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı Muğla Marmaris'te HDP ilçesi binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı         
09:07
Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu Ağrı'da konser veren Mustafa Ceceli, Kürtçe şarkılar okudu         
08:30
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın Nebahat Çehre'den Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine cevap         
08:14
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den uyarı! İstanbul dahil 10 il için kuvvetli yağış uyarısı         
08:07
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı Mavi dekolteli bikinisiyle poz veren Ece Erken, aldığı kilolara dert yandı         
00:51
Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi Ünlü şarkıcı Zara, göğüs dekoltesini gül emojisiyle sansürledi         
23:36
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu         
21:03
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu         
20:09
Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 09:11:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de orman yangını kontrol altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement