İzmir - Foça'da muhteşem gün batımı
1 saat önce
İzmir'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görsel şölen yarattı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
'in Foça
ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görsel şölen yarattı. Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzarasıyla da dikkat çekti. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya kartpostallık kareler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Özellikle sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaşlar ise günbatımını izleyip anın tadını çıkardı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.
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