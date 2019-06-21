Son Dakika Haberleri: İzmir - Foça'da muhteşem gün batımı
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İzmir - Foça'da muhteşem gün batımı

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görsel şölen yarattı.

İzmir'in Foça ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görsel şölen yarattı. Turistik ilçe Foça, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra muhteşem gün batımı manzarasıyla da dikkat çekti. Güneşin battığı sırada gökyüzünün kızıla dönmesi ortaya kartpostallık kareler çıkardı. Gökyüzündeki görsel şölen, birçok kişi tarafından fotoğraflandı. Özellikle sahile koşan fotoğraf tutkunları, o anları görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaşlar ise günbatımını izleyip anın tadını çıkardı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.
İzmir - Foça'da muhteşem gün batımı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
İzmir, Foça, Güncel
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