İZMİR Foça'da öğrenci ve askerlerden kıyı ve sualtı temizliği

Foça
'da öğrenci ve askerlerden kıyı ve sualtı temizliği İzmir
'in Foça ilçesinde ortaokul öğrencileri, Jandarma Komando
Okulu ve Eğitim Merkezi öğrencileri ve Dalış Timi'nin de desteğiyle kıyı ve sualtı temizliği yaptı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü
okulların bayram tatilinde olması nedeniyle 10 gün önceden yapılan etkinlikte denizden 1 tonu aşkın çöp çıkarıldı.
Foça Milli Eğitim Müdürlüğü
, Foça Turizm Derneği, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nin destek verdiği Kıyı ve Sualtı temizliğine Reha Necla Midilli Ortaokulu'nun 60 öğrencisi ile Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 20 yedek subay adayı, 30 kadın subay adayı, Jandarma Dalış Timi ve Foça Turizm Derneği üyeleri katıldı. Atatürk
Mahallesi'ndeki Çanak Koyu'nun derinliği fazla olmayan sularına şnorkel takarak dalan öğrenciler, kıyı ve sualtı temizliğine destek veren büyüklerinin de yardımıyla plastik ve cam şişe, bardak, tabak, araba lastikleri, plastik ve naylon poşetler, misina ve balık tutma aparatları, konserve kutuları, meşrubat kutuları, ağlar, usturmaça ve tekne parçaları gibi çöpleri kıyıya ve kendilerini takip eden teknelere çıkardı. Halen Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan Tarihi Foça Öğretmen Evi önünde bir ağaç dalına asılan çöpler, gün boyu sergilendi. Gün boyunca sergilenecek olan çöplerin daha sonra Foça Belediyesi araçlarıyla çöp istasyonuna gönderileceği bildirildi. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu çıkarılan çöplerin çevre duyarlıliğı açısından üzüntü verici bir manzara oluşturduğunu belirterek, çalışmaya katılan öğrenci, asker ve vatandaşlara teşekkür etti.
'DENİZİ 1 TONU AŞKIN ÇÖPTEN ARINDIRDIK' 5 Haziran Dünya Çevre Günü
'nde okulların bayram tatilinde olması nedeniyle 10 gün önceden 'Yaşadığım Kente Sahip Çıkıyorum' sloganıyla kıyı ve sualtı temizliği etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu Müdürü Ahmet Okur, 60 öğrencinin şnorkelle serbest dalış yaparak deniz temizliği yaptığını söyledi. Ahmet Okur, Yıllardır sadece kıyı ve plaj temizliği yaparak gerçekleştirdiğimiz etkinliği bu yıl çeşitlendirerek deniz temizliğini de kattık. Çocuklarımız alabilecekleri, 30 denizden 30 çuval dolusu çöp çıkardı. Bize destek verenlerin de katkılarıyla denizi yaklaşık 1 ton çöpten arındırdık. Bundan sonra çocuklarımızı daha çok katarak ve faaliyetlerimizi geliştirerek çevre bilinci ve duyarlılığına katkı sunmayı sürdüreceğiz dedi.