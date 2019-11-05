İzmir foça'da sakin şehir olma yolunda yapılması gerekenler konuşuldu

Foça'da sakin şehir olma yolunda yapılması gerekenler konuşuldu

İzmir'in turistik ilçesi Foça, Sakin Şehir (Cittaslow) olma yolunda bir adım daha attı. Kentte bu konuda görüş ve önerileri olan resmi ve sivil kurumların temsilcileri düzenlenen "Sakin Şehir Olma Yolunda Foça Arama Konferansı'nda bir araya geldi. Konferansta tartışılan konular ve alınan kararların merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Cittaslow Organizasyonu'na iletileceği bildirildi.

Foça Belediyesi Karakum Plajı Sosyal Tesisleri'nde, 'Sakin Şehir Olma Yolunda Foça Arama Konferansı' düzenlendi. Konferansa Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının, kooperatifler, ilçedeki dernekler, odalar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Karşıyaka Belediyesi Temsilcisi ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyesi Emre İleri'nin Cittaslow hazırlık aşamalarında yapılması gerkenlerle ilgili konularda danışman olarak hazır bulunduğu konferans Foça ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakan Barçın ve Foça Sakin Şehir Hazırlık Komitesi üyesi Eren Tunga'nın sunumlarıyla başladı. Seçim döneminde söz verdikleri projelerden birinin Cittaslow olduğunu ve bu konuda çalışmaları hemen başlattıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, tek tipten hoşlanmadıklarını, bir farkındalık yaratmak istediklerini ama bunu yaparken bir de Foça'ya kimlik kazandırmak istediklerini söyledi. Başkan Gürbüz, "Şanslıyız. Foça'da turizm, tarım ve balıkçılık var. Ancak öncelikle odaklanacağımız konuyu tespit edemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Foça'nın gerçekten kriterlerine sahip olduğu bir şeye kavuşturulması gerek. Biz de aday olduk. Foça adına menfaatsiz, çıkarsız bir şeyler yapmak isteyen insanların olduğu bir yerde ortak akılla bir şeyler yapmak için buradayız. Toplantı sonuçlarının da Sakin Şehir'in de Foça için çok güzel olacağına inanıyorum" dedi.

Konuşma ve sunumların ardından katılımcılar, ilgi ve faaliyet alanlarına göre 6 çalışma grubuna ayrıldı. Toplantı öncesi belirlenen konularda yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar 'Tarım, Balıkçılık, Yerelde Kalkınma', 'Turizm, Tanıtım, Kentsel Planlama', 'Ekoloji, Çevre', 'Kültür, Halkla ilişkiler', 'Sosyal Farkındalık, Yaşam' ve 'Eğitim, Spor' başlıklarıyla tanımlanan komitelerce tartışıldı. Anketlerde belirlenenlere, eksik olduğu düşünülen konular eklenirken, var olanların değerlendirilmeleri yapıldı. Her komitenin raporu 5'er dakikalık değerlendeirmelerle tüm katılımcılara aktarıldı.

5 saat süren konferansın sonuçlarının, rapor haline getirildikten sonra Uluslararası Cittaslow Organizasyonu'na Foça'nın Sakin Şehir olma talebiyle birlikte iletileceği bildirildi.