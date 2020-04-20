İZMİR Foça'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Foça'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

İZMİR'in Foça ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan karar, kısıtlama ve yasaklara uymayanlara ceza yağdı. Polis ve Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan 18-19 Nisan tarihlerinde olmak üzere 10 günlük dönemde toplam 48 kişiye çoğunluğu İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uymamaktan toplam 140 bin 168 lira para cezası kesti.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktalarında ilçeye giriş çıkışları, görev bölgelerinde işyerleri ve kişilerin Foça İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararları, maske takma, sosyal mesafeyi koruma, açılış kapanış saatlerine uyma konularıyla, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaş grupları ve kısıtlamaya tüm vatandaşların riayet etmesi gereken günlerde kısıtlamalara uyum konularında uygulamaları denetlemeyi sıkı şekilde sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 18-19 Nisan tarihlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye gelen ve geçerli nedenleri olmayan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira, polis ekipleri ise kent içinde kısıtlamaları ihlal eden 3 kişiye toplam bin 176 lira TL para cezası kesti.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iki hafta sonunu da içeren 10 günlük dönemde ise polis ve jandarma ekiplerinin toplam 48 kişiye idari işlem uyguladığı ve toplam 140 bin 168 lira para cezası kesildiği belirtilerek halkın sağlığı konusunda taviz verilmeyeceği, kontrol noktalarında ve kent içinde ihlallere kesinlikle göz yumulmayacağı bildirildi.