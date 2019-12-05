İzmir-foça'daki yangında yaşamını yitiren anne - oğul son yolculuklarına uğurlandı

oğul son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Aynı yangından yaralı olarak kurtarılan Deniz Tuncer (60) ise, ambulansla camiye getirildi. Ancak, sinir krizi geçirmesi üzerine eşi ve oğlunun cenazesine katılmadan, tekrar ambulansla hastaneye götürüldü.

Oruç Reis Caddesi'ndeki, iki katlı bir evde, geçen 3 Aralık gecesi yangın çıktı. Klimanın kısa devre yapması sonucu alt katta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Sahilde balık tutan bir kişinin alevleri fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yenifoça İtfaiye Grubu alevlere müdahalede bulunurken, Aliağa ve Bağarası itfaiye grupları da takviye olarak gönderildi. İtfaiye ekipleri, yürüme güçlüğü çektiği için alt katta uyuduğu öğrenilen 60 yaşındaki Deniz Tuncer'i yaralı olarak alevlerin arasından kurtardı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Tuncer, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, üst katta ise 55 yaşındaki Nevin Tuncer ile 30 yaşındaki oğlu Murat Cihan Tuncer'in cesetlerine ulaştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen anne-oğulun cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından anne- oğulun yakınları tarafından alınan cenazeleri, bugün ikindide Yenifoça Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Şimşek Ailesi'nin diğer çocukları Derya Tuncer ile ailenin yakınları ve sevenleri katıldı, Yangından yaralı olarak kurtarılan Deniz Tuncer ise ambulansla camiye getirildi. Tekerlekli sandalyede cami avlusunda namaz saatini bekleyen Deniz Tuncer, sinir krizi geçirmesi üzerine tekrar ambulansa alınarak götürüldü. Kılınan namazın ardından anne-oğulun cenazeleri Yenifoça Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.