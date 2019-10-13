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İzmir foça ekim ayında yazı yaşadı

55 dakika önce

Foça ekim ayında yazı yaşadıİZMİR'in turistik ilçesi Foça'da vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek sahilleri doldurdu.

Foça ekim ayında yazı yaşadı

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek sahilleri doldurdu. Her yaştan çok sayıda vatandaş güneşlenerek ve deniz keyfi yaparak yazdan kalma görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı Foça, çevredeki yerleşim yerlerinden gelen günübirlik ziyaretçilerle doldu. Kimileri sahil boyunda yürüyüş yaparken kimileri de gezi tekneleri ile turlara katıldı. Bazıları teknelerle açılarak, bazıları da sahilden olta sallayarak balık avlamaya çalıştı. Tatlı rüzgarı fırsat bilenler de liman içi ve dışında yelkenlileriyle denize açıldı. Foça'nın her yerinden denize girmenin rahatlığını yaşayan çok sayıda kişi de yüzüp, sahilde güneşlenerek ekim ayının ortasında güneşin tadını çıkardı. Sokak şarkıcıları çaldıkları ve söyledikleri romantik şarkılarla çevrelerinde toplanan yüzlerce kişiye ayaküstü konser verdi. Dondurmacı ve lokmacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Küçük ve Büyükdeniz Limanı sahilinde bulunan restoran ve kafeler güzel havanın tadını çıkaranlarla dolarken sokak ve meydanları oyun alanına çeviren çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

İzmir foça ekim ayında yazı yaşadı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:57 Kaynak: DHA
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