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İzmir foça ekim ayında yazı yaşıyor

1 saat önce

Foça ekim ayında yazı yaşıyorİZMİR'in turistik ilçesi Foça'da hava ve deniz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sahil ve meydanlar hafta sonu ve tatil günleri ilçe dışından ziyarete gelenlerle dolup taşıyor.

Foça ekim ayında yazı yaşıyor

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da hava ve deniz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sahil ve meydanlar hafta sonu ve tatil günleri ilçe dışından ziyarete gelenlerle dolup taşıyor.

Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için her taraf bayraklarla süslendi. Vatandaşlar da bayram coşkusunu güzel havanın keyfiyle birleştirdi. Çocuklarıyla birlikte Küçük ve Büyükdeniz Limanları sahillerinde ezintiye çıktı. Balık restoranları ve kafeler dolarken, midyeci, dondurmacı, kaynamış mısırcı gibi çok sayıda esnafın önünde kuyruklar oluştu. Saatlik gezi ve balık avı turlarına çıkanlar nedeniyle limanda neredeyse tekne kalmadı. Balık tutmak için sahilde de çok sayıda kişi oltalarını denize attı. Öğle saatlerinde denize girenler, suyun sıcaklığı nedeniyle uzun süre denizde yüzdü. Ahşap iskeleler üzerinde güneşlenenler, seyyar sandalyelerini açarak gruplar halinde keyif yaptı. Foça'nın muhteşem günbatımını seyretmek için sahilde akşam saatlerini bekleyenler de oldu. Cadde ve sokaklarda klasik batı müziğinden, güncel ve nostaljik Türkçe parçalara kadar her çeşit müzik yapan sokak sanatçıları ile Demokrasi Meydanı'nda 'Cumhuriyeti biz böyle kurduk' temalı canlı heykel gösterisi yapan 'Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) sanatçısı Tuncay Ağca, hem kulağa hem göze hitap etti.

İzmir foça ekim ayında yazı yaşıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:58 Kaynak: DHA
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