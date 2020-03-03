İzmir foça, idlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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İzmir foça, idlib şehitleri için yürüdü

6 saat önce

Foça, İdlib şehitleri için yürüdüFOÇA'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Foça, İdlib şehitleri için yürüdü

FOÇA'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Foça Belediyesi tarafından düzenlenen saygı yürüyüşüne, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük hüzünle ve sessizce yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesinin ardından, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz kısa bir konuşma yaptı. Şehit Mehmetçiklerimizi tarifi zor bir duyguyla andıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Anadolu topraklarında yaşayan bizler; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden her daim bir bütün olmalıyız. Bu vatanın bir evladı olarak tüm vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin huzur ve güven içinde yaşamalarından başka bir isteğimiz olamaz. Bir annemizin daha feryadını haykırmaması için en sağlıklı adımlarla hareket ederek bunu sağlamalıyız. Türkiye'mizin artık böyle acılar yaşamaması en büyük dileğimiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

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Haber: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)

İzmir foça, idlib şehitleri için yürüdü

Suriye, İdlib, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:19 Kaynak: DHA
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