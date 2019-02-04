İzmir Foça Kış Ortasında Baharı Yaşadı
38 dakika önce
İzmir'in turistik ilçesi Foça, güneşin yüzünü göstermesiyle hafta sonunda yaz mevsimindeki gibi yüzlerce kişiyi ağırladı.
İzmir
'in turistik ilçesi Foça
, güneşin yüzünü göstermesiyle hafta sonunda yaz mevsimindeki gibi yüzlerce kişiyi ağırladı. Foçalılar ve yakın çevreden gelen tatilciler, Foça sahilini doldurdu.
İzmir ve yakın yerleşim birimlerinden vatandaşların Foça'ya akını, Cuma akşamından başladı. Hava sıcaklığının 17- 18 dereceleri geçmesiyle hafta sonu ilçe merkezi ve Yenifoça
sahillerinde büyük kalabalıklar oluşturdu. Vatandaşlar banklarda oturdu, seyyar sandalyelerini açtı hatta ahşap iskelelerde uzanarak güneşin tadını çıkardı, bebeklerini arabalarında gezdirdi, taş evlerin önlerinde hatıra fotoğrafları çektirdi, tarihi yapılar dekor olarak kullanıp özçekim yapıldı. Balık avı için erken kalkanların yanı sıra saatlik turlara bile tam kapasite kalkan gezi tekneleri ile hemen hepsi tamamen dolan balık restoranları işletmecileri zor geçen kış sezonunda nefes aldı. Foça'nın ünlü dondurmacısı önünde sabahtan gecenin ilerleyen saatlerine kadar kuyruklar eksilmezken, seyyar ve sabit diğer esnaflar da kalabalıktan nasiplerini aldı. Güneş battıktan sonra da sıcaklığın düşmemesi rüzgarsız sakin temiz havada sahilin farklı yerlerinde sokak müzisyenleri konser verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:18 Kaynak: DHA
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