İzmir foçalı kadınlar narlı türküler eşliğinde nar ekşisi üretiyor

Foçalı kadınlar narlı türküler eşliğinde nar ekşisi üretiyor

İzmir'in Foça İlçesi'nde 2 yıl önce kurulan ve 110 üyesinin büyük çoğunluğu kadın olan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yörenin mevsimlik ürünlerini işleyerek üretim yapıyor. Geçen ağustos ayı sonunda ilk alarak domates salçası ve konservesi imalatı için bir araya gelen üyeler çalışmalarını şimdi ise içinde nar kelimesi geçen türküler eşliğinde nar ekşisi üreterek sürdürüyor.

Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yöredeki üreticilerden nar ekşisi yapılmak üzere toplam 1 ton nar satın aldı. Satın alınan bu narların, ilçe merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinde oturan kooperatif üyeleri tarafından yıkama, kesme, tanelerini ayırma, sıkma ve kaynatma işlemlerine başlandı. Kooeratif üyesi ziraat mühendislerinin gözetiminde ve direktifleri doğrultusunda hiçbir katkı maddesi kullanılmadan elde edilen ürünler son aşama olarak şişeleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma nar tanelerini kabuğundan ayırmak için kullanılan tahta kaşıkların ritmiyle, 'Nar Ağacı Narsız Olur Mu' ve 'Nar Tanesi Tanesi' gibi özellikle içinde nar kelimesi geçen türküler söylenerek hava kararıncaya kadar devam ediyor.

'KOOPERATİFTE BİR GÜVEN ÇEMBERİ OLUŞTURDUK'

Kooperatif üyesi kadınlardan Nilgün Gök, ilçeye bağlı Yenifoça Mahallesi'nde oturduğunu, kooperatifin kuruluş ilanını duyunca ilk üye olanlardan birisi olduğunu söyledi. Gök, eski usül imece yapılarak üretmenin en zevkli üretim şekli olduğunu söyledi. Nilgün Gök, Bir taraftan üretiyoruz, diğer taraftan üyemiz olan ziraat mühendislerinin verdiği mantar üretimi, doğal ürünleri kurutma, domates konservesi, nar ekşisi, sabun, çam kozalağıyla yoğurt yapma gibi kurslarla kendimizi geliştiriyoruz. Tabii ki hepimizin işe ihtiyacı var. Ama aslolan, doğru yerde doğru şeyi yapmak. Burada kooperatifle bir güven çemberi oluşturduk. Birbirini hiç tanımayan insanlar bir araya geldik, dost olduk. Şimdi hep birlikte imece usülünü deniyoruz. Bugün yaptığımız nar ekşisi imalatı oldukça meşakkatli ve yorucu bir iş. Ama biz son derece keyifle, neşeyle çalışıyoruz dedi.

'YÜZDE 100 GÜVENLİ ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ'

Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ da üyelerin dostluk ve dayanışma içinde işlerinden zevk alarak üretim yaptıklarını belirtip, Tüm ürünlerimiz yüzde yüz katkısız, kendimizin de tükettiği, herkesin güvenle tüketebileceği ürünler. Satış sorunumuz yok. Toplumumuz sağlıklı ürün arayışı içinde. Biz de buna özen gösteriyoruz. Geçen ağustos ayı sonunda ürettiğimiz 1000 kavanoz domates konservesi satıldı. 1000 kavanoz salça ise satışa hazır hale gelmesi için bekletiliyor. Kooperatif olarak markamızı yaratma yolundayız dedi.