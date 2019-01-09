İzmir Foçalılar Öykü Arin İçin Seferber Oldu

Foçalılar Öykü Arin için seferber olduİzmir'de yaşayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nce kendisine ender görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Foçalılar seferber oldu.

Foçalılar Öykü Arin için seferber oldu



İzmir'de yaşayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nce kendisine ender görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Foçalılar seferber oldu. İlçeye bir günlüğüne gelen Türk Kızılayı mobil kan alım ekibi, bağış taleplerine yetişemeyince kan ve kök hücre alımı bir gün daha uzatıldı.



Bir doktor, bir flebotomist ve iki destek personeli ile bu sabah Foça'ya gelen Türk Kızılay'ı mobil ekibi Foça İlçe Halk Kütüphanesi'nde konuşlandı. Önce form doldurulup, uygunluk testleri yapılan bağışçıların 18- 50 yaş aralığındakilerden kök hücre, 18- 60 yaş aralığındakilerden kan bağışı kabulüne başlandı. Öykü Arin Yazıcı ve ilik nakli bekleyen tüm hastalar için günler öncesi Foçalılar'ın sosyal medyada yaptığı çağrıların da etkisiyle kütüphanenin büyük salonu hınca hınç doldu. Bağışçılar arasında Foça Kaymakamı Ali Çetin ve eşi de yer aldı. Gençlerin ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği kök hücre ve kan bağışlarının toplam sayısı 100'ü aştı. Bağışçıların akşam saatlerine doğru azalmaması ve yeni gelenlerin de olması nedeniyle Türk Kızılay'ı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, yetkililerle görüşüp, kan ve kök hücre bağışı alımını bir gün süreyle uzattı. Kök hücre bağışlarının çok önemli olduğunu, Öykü Arin ile birlikte Türkiye'de ve dünyada ilik bekleyen hastalar için umut olmaya geldiklerini belirten bağışçılar, tüm vatandaşları kampanyaya davet etti.



Foça'da kan ve kök hücre alımları, yarın 10.30 - 18.00 saatleri arasında Foça İlçe Halk Kütüphanesi'nde devam edecek.

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