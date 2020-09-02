İzmir Fontu kullanıma hazır - Son Dakika

İzmir Fontu kullanıma hazır

İzmir'in markalaşma çalışmalarının önemli adımlarından biri daha atıldı.

İzmir Fontu kullanıma hazır, System.String[]

İzmir'in markalaşma çalışmalarının önemli adımlarından biri daha atıldı. İzmir Vakfının kentin yurt içi ve yurt dışı tanıtımında kullanılması için ürettiği İzmir Fontu, İzmir'in bilinen en eski yerleşimi 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü'nde kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Soyer İzmir Fontu'nun kentin markalaşmasına önemli katkı sunacağını belirterek İzmir'deki tüm kamu ve özel kurumları, sivil toplum kuruluşları ve odalar ile kentlileri İzmir Fontu'nu kullanmaya davet etti.

İzmir'in markalaşma çalışması kapsamında İzmir Vakfı Tarafından üretilen, tasarım süreci tasarımcı Ahmet Altun tarafından yürütülen İzmir Fontu, Bornova Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Tanıtım etkinliğinin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'e ait adı İzmir olan bir font üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Fontun tanıtımını İzmir'in bilinen en eski yerleşimi 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü'nde yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu tarihi mekanı bizlerin erişimine kazandırdığı için ev sahibimiz Bornova Belediyesi ve Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığına teşekkür ediyorum" dedi.

"İzmir'in kültürünü yansıtıyor"

İzmir'in köklü tarihi ve farklı kültürlere ev sahipliği yapmasının şehrin çok zengin bir tasarım kültürüne sahip olmasını sağladığını vurgulayan Soyer, "İzmir Vakfı bünyesinde kurulan İzmir Tasarımları Araştırma Ofisi, İzmir'in binlerce yıl öncesinden günümüze uzanan görsel tasarım kültürünün belgelenmesi ve bu kültürün yeniden yaşamımızın bir parçası olması için çalışıyor. Geniş kapsamlı ve çok katmanlı bu programın ilk ayağını bugün burada buluşma nedenimiz olan İzmir Fontu oluşturuyor. Bu yazı yüzü İzmir kültürünü yansıtacak bir şekilde ve birçok mecrada hizmet verebilecek doğrultuda tasarlandı. İzmir adını taşıyan bu font sayesinde dünya İzmir'i daha da yakından tanıyacak" diye konuştu.

"Sadece bir yazı karakteri değil"

İzmir Fontu'nun sadece bir yazı karakteri olmadığını aynı zamanda İzmir'in görsel tasarımlarına özgün ve uzun vadeli çözümler bulmak için tasarlandığını kaydeden Başkan Soyer, şunları söyledi:

" İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakfı ve kent vizyon ortaklığımız ile birlikte İzmir'i markalaştırma çalışmalarını bir bütün olarak görüyor ve bu çerçevede kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Görsel kimlikle ilgili yaptığımız çalışmalar, bu markalaştırmanın çok önemli bir parçası. Talatpaşa Bulvarı ve Fethi Sekin feribotumuz üzerindeki İzmir sembolleri devamı gelecek görsel kimlik çalışmalarımızın ilk adımıydı. Bugün İzmir'in markalaşmasına önemli katkı sunacak İzmir Font'u ile bu çalışmalarımızı bir üst seviyeye çıkarıyoruz. İzmir Fontu'nun İzmir'e, İzmirlilere hayırlı olmasını yürekten diliyorum. İzmir'deki tüm kamu ve özel kurumları, sivil toplum kuruluşları ve odalar ile tüm hemşehrilerimi şehrimizin ismiyle anılacak İzmir Fontu'nu kullanmaya davet ediyorum. İzmir Vakfı görsel tasarım ekibine ve hiçbir karşılık beklemeden İzmir'i dünyaya tanıtmamıza büyük katkı sağlayan değerli tipograf Ahmet Altun'a ve emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyorum."

"8 bin 500 yıllık tarih burada"

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ise kentin turizmine yeni bir bakış açısı getiren Yeşilova Höyüğü'nün ilk Egelilerin 8 bin 500 yıl önce yerleştiği verimli topraklardan biri olduğunu belirterek, "Bugün İzmir'in var olduğu değerler burada başlamış. Başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, Bornova Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile kazı çalışmalarımızı sürdürüyor, kent tarihine ışık tutacak bulgular ortaya çıkarıyoruz. Türkiye'ye örnek ziyaretçi merkezimizde İzmir Fontu'nun tanıtımına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz" sözlerine yer verdi. Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Fontu'nun tasarımcısı Ahmet Altun'a teşekkür plaketi verdi. Sahnede kısa bir konuşma yapan Ahmet Altun, fon tasarlamanın sabır gerektiren bir iş olduğunu söyleyerek bu süreçte kendisine destek olan ailesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından İzmir Fontu'nun tanıtımı yapıldı.

İzmir Fontu nedir?

İzmir Vakfı İzmir'in markalaşma çalışması kapsamında adı İzmir olan bir font üretti. İzmir'de yaşayan ve ürettiği fontlarla dünyaca ünlü font listelerine girmeyi başaran tasarımcı Ahmet Altun ile yürütülen bu sürecin sonunda herkesin kullanımına sunulan geniş bir font ailesi tasarlandı. İzmir Fontu, şehrin yurt içi ve yurt dışı tanıtımında kullanılmak üzere İzmir Vakfının, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığı ile geliştirdiği İzmir'in markalaşma çalışmasının önemli parçalarından biri.

"Bu şehrin artık bir yazı karakteri var"

Bu yazı yüzü İzmir'in geçmişten gelen kültürünü, hümanist, renkli, çağdaş karakterini yansıtan ve birçok mecrada hizmet verebilecek doğrultuda şehrin ihtiyaçlarına dönük tasarlandı. İzmir Fontu, Türkçe yazım ve okumayı kolaylaştırmanın yanında, dilimize özgü bazı özel karakterleri de bünyesinde barındırıyor. Bu fontun İzmir'e özgü ve şehrin görsel tasarım ihtiyaçlarına yönelik olmasının yanı sıra önemli bir özelliği de fontun kendisinin bir tanıtım mecrası olarak kullanılabilmesi. İzmir Fontu, şu an dünyanın en önemli font sitelerinde üst sıralarda yer almaya başladı. Font, uluslararası sitelerde ve tasarım dünyasında oluşturduğu başarı ile kendi başına İzmir'in tanıtımının önemli bir parçası olmaya aday. İzmir'e ait adı İzmir olan bu font artık paylaşılmaya ve tüm kurumlar tarafından kullanılma ya hazır.

İzmir fontuyla ilgili detaylar için İzmir Vakfıyla iletişim kurulabiliyor. - İZMİR

Yeşilova Höyüğü, Ahmet Altun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Fontu kullanıma hazır - Son Dakika

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